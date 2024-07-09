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Как Иван совмещал все любимое сразу
Если кто-то мучался выбором — смотреть долгожданный матч или ехать на рыбалку, то Иван рыбачил и смотрел

У Ивана начался отпуск. И теперь он занимался ремонтом в новой квартире в удобном для себя режиме. Вчера всю ночь клеил обои и красил, сегодня проснулся в обед. Тут раздался телефонный звонок, на экране высветился номер друга Сереги:

 

— Здаров! Идея такая, внезапная, но клевая. Что ты там краской сутками дышишь… Давай с палаткой и с удочками на озеро. Вечером у костра посидим, перед рассветом на рыбалку. Ты как?  

— Неожиданно. Но я… скажу, что это отличная идея.

— Тогда давай собирайся, у меня все уже в машине, где-то через час у тебя. За едой-закуской заедем в магазин по дороге.

 

Пока Иван выбирал из строительной одежды что-нибудь подходящее для природы, крутил в голове предстоящие события и планы — не забыл чего важного дня. А! Сегодня же Евро! Португалия — Грузия, а как раз этот матч хотел посмотреть. Набрал Сергею:

 

— Подожди, Серег, сегодня же Португалия с Грузией. Я посмотреть хотел.

— Точно. Вылетело из головы. Я тоже бы посмотрел…

 

Повисла пауза, оба друга чувствовали разочарование от того, что нужно выбирать. Но тут Ивана осенило:

 

— А давай с телефона или планшета посмотрим? Совместим приятное с приятным, так сказать.

— Ну не знаю, а где будут показывать? Интернет если плохой…

— У меня теперь Wink, в нем есть Матч ТВ. Еще не пробовал, но вроде могу со своей учеткой где угодно смотреть. И видео должно адаптироваться под скорость интернета. Вроде как без зависаний. Как раз проверим.

 

Друзья приехали на знакомую полянку у озера, расположились и проверили интернет — есть. Сразу завели будильники, чтобы встать перед футболом, успеть найти трансляцию и зарядить снасти.

 

 

Утром все внимание было рыбаков в планшете, при этом криками распугивали рыбу, хотя и закинули удочки. 

Но Ивану с Сергеем было все неважно — Грузия сенсационно вышла в полуфинал. 

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Как Иван совмещал все любимое сразу
Если кто-то мучался выбором — смотреть долгожданный матч или ехать на рыбалку, то Иван рыбачил и смотрел
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Старт игры 5 сентября
Что включено в тарифы Ростелекома

Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

Технологии доступа
Технологии общения
Технологии развлечения
Технологии выгоды
Технологии контроля
Игровой
Облачный
Конструктор тарифов
ИНТЕРНЕТ
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