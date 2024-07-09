У Ивана начался отпуск. И теперь он занимался ремонтом в новой квартире в удобном для себя режиме. Вчера всю ночь клеил обои и красил, сегодня проснулся в обед. Тут раздался телефонный звонок, на экране высветился номер друга Сереги:
— Здаров! Идея такая, внезапная, но клевая. Что ты там краской сутками дышишь… Давай с палаткой и с удочками на озеро. Вечером у костра посидим, перед рассветом на рыбалку. Ты как?
— Неожиданно. Но я… скажу, что это отличная идея.
— Тогда давай собирайся, у меня все уже в машине, где-то через час у тебя. За едой-закуской заедем в магазин по дороге.
Пока Иван выбирал из строительной одежды что-нибудь подходящее для природы, крутил в голове предстоящие события и планы — не забыл чего важного дня. А! Сегодня же Евро! Португалия — Грузия, а как раз этот матч хотел посмотреть. Набрал Сергею:
— Подожди, Серег, сегодня же Португалия с Грузией. Я посмотреть хотел.
— Точно. Вылетело из головы. Я тоже бы посмотрел…
Повисла пауза, оба друга чувствовали разочарование от того, что нужно выбирать. Но тут Ивана осенило:
— А давай с телефона или планшета посмотрим? Совместим приятное с приятным, так сказать.
— Ну не знаю, а где будут показывать? Интернет если плохой…
— У меня теперь Wink, в нем есть Матч ТВ. Еще не пробовал, но вроде могу со своей учеткой где угодно смотреть. И видео должно адаптироваться под скорость интернета. Вроде как без зависаний. Как раз проверим.
Друзья приехали на знакомую полянку у озера, расположились и проверили интернет — есть. Сразу завели будильники, чтобы встать перед футболом, успеть найти трансляцию и зарядить снасти.
Утром все внимание было рыбаков в планшете, при этом криками распугивали рыбу, хотя и закинули удочки.
Но Ивану с Сергеем было все неважно — Грузия сенсационно вышла в полуфинал.
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