Оптический интернет, интерактивное телевидение с онлайн-кинотеатром, быстрое удаленное обслуживание — это не все сюрпризы, которые ждали Ивана

Иногда меняя что-то одно, казалось бы, незначительное, мы не догадываемся, как это может изменить всю жизнь. Именно это случилось с Иваном, когда он смотрел Wink

Неважно когда проводить оптический интернет в квартиру или дом — до ремонта или после. И вот почему...

Если на сообщение не отвечают, это грозит обидой, ссорой. А может, и технической революцией на даче

Если кто-то мучался выбором — смотреть долгожданный матч или ехать на рыбалку, то Иван рыбачил и смотрел

Иван был стратегом. Думал на несколько шагов вперед, предугадывая действия противника. Но только не в тот раз...

Что включено в тарифы Ростелекома

Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

Технологии доступа Технологии общения Технологии развлечения Технологии выгоды Технологии контроля Игровой Облачный