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Кто-то съел минуты и гигабайты
Имея в семейном пакете 2000 минут и 40 Гб, Анастасия решительно и бездумно принялась их уничтожать.

Куда-то улетучились минуты и гигабайты. Будто их кто-то съел, почти все 2 тысячи минут и почти 40 Гб. А еще только начало месяца. Иван с недоумением просматривал детализацию по сим-картам в личном кабинете. 
 

В его тариф «Технологии выгоды» был включен интернет, телевидение и пять сим-карт. Ими пользовались сам Иван, жена Юля, мама, дочка Настя и одну вставили в планшет. Обычно больше всего тратила мама, но минуты и мобильные гигабайты все равно оставались. Да и в этом месяце она проговорила только 56 минут. А вот дочка поставила рекорд!  
 

Оказывается, Настя в детсаду дружила с девочкой из своей группы Варварой. Но в первый класс Настя и Варя пошли в разные школы. И поскольку больше не виделись, почти все свободное время общались по телефону. Обсуждали последние события, делились впечатлениями от школы, фантазировали про будущее. А еще Настя почти непрерывно смотрела разные ролики, планируя, как она в будущем станет режиссером и будет снимать нечто похожее и даже лучше.
 

Обнаружив эту ситуацию, Иван решил заняться «цифровым» воспитанием главного потребителя мобильных услуг, рассказав об альтернативных и более экономичных способах общения. 
 

Самое простое — звонить через мессенджеры. На тарифе Ивана трафик на основные мессенджеры, которые есть и у Насти, и у Вари, безлимитный. Таким образом не будут тратиться ни мобильные гигабайты, ни минуты. К тому же, звонки будут интереснее. Мессенджеры позволяют вести видеотрансляции, сочетать голосовое общение с текстовыми чатами.

А приходя домой, надо подключать смартфон к Wi Fi, и тогда мобильный интернет не будет расходоваться совсем. И можно смотреть ролики в самом высоком качестве без ограничений.

 

Настя внимательно выслушала рекомендации, кивнула. Но кажется, не слишком вникла в экономические аргументы папы. Зато ее полностью очаровала возможность при звонках в мессенджере менять фоны приложения и ставить миленьких котиков.

 

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Истории
Как Иван похитил Wi-Fi
Виноват был Иван, а разбираться пришлось техподдержке Ростелекома.
Кто-то съел минуты и гигабайты
Имея в семейном пакете 2000 минут и 40 Гб, Анастасия решительно и бездумно принялась их уничтожать.
Как стать режиссером видеонаблюдения
Дочка Ивана решила стать режиссером. А он помог ей снять первый фильм через камеры наблюдения.
Как весь класс списал одну задачу
Настя решила схитрить и списать домашнее задание, но это привело к непредсказуемому результату.
Как Юлю «застукали» в бане с мужиками
Что это за треш? Задался вопросом Иван после увиденных фотографий.
Как Иван проиграл «космическое» пари
Иван и Серега, возвращаясь на турбазу, яростно спорили, то и дело поминая Леонова и Королева  — проигрывать никто не хотел, на кону была бутылка коньяка.
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Что включено в тарифы Ростелекома

Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

Технологии доступа
Технологии общения
Технологии развлечения
Технологии выгоды
Технологии контроля
Игровой
Облачный
Конструктор тарифов
ИНТЕРНЕТ
Технологии доступа
до 200 Мбит/с
Включенные опции
Wink на полгода
Облако 8 Гб
МОЖНО ДОБАВИТЬ
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