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Чтобы у жены загружалось
Если на сообщение не отвечают, это грозит обидой, ссорой. А может, и технической революцией на даче

«Да, в такую жару Юльке хорошо на свежем воздухе», — сверля стену думал Иван. Пока он занимался обустройством квартиры, его супруга с дочкой были на даче, чтобы не дышать ремонтной пылью. Закончив вешать очередную полку, он сфотографировал работу с нескольких сторон и отправил жене на оценку. 

 

В предвкушении похвалы он внимательно смотрел в мессенджере на появившиеся две галочки «прочитано». Но ответа не было. Минута, две. Отложил телефон, сходил умылся, снова взял телефон. Ответа все еще не было. Нетерпеливое ожидание перемешалась с тревогой: «Что-то не так? Подбирает слова?». Решил позвонить:

 

— Алло, Юль, ты чего не отвечаешь? Как тебе?

— Вань, не могу посмотреть, не грузит ничего. Ну ты же знаешь как тут со связью...

 

Дальше последовал гневный монолог, о том, что ее скоро уволят из издательства, невозможно созваниваться в зуме с авторами, «а даже просто по телефону все квакает». И нужно возвращаться в город — заселяться в новую квартиру без ремонта или все распаковывать в старой и продлевать аренду.

 

 

Иван взял паузу на подумать, пообещав перезвонить через пару часов.

 

А почему бы не провести проводной интернет на дачу тоже? И родителям будет лучше. Иван отправился к ноутбуку изучать, есть ли какой-нибудь провайдер в их дачном обществе. Ого! И опять Ростелеком. И снова оптика. Правда подключение подороже 100 рублей, но, решил Иван, в сложившейся ситуации оно того стоит. 

 

 

Иван оставил заявку на сайте Ростелекома. С ним связался менеджер. В процессе разговора выяснилось, что уже подключенный в квартире Wink можно смотреть не только в квартире, а в любом другом месте, если войти в видеосервис по номеру телефона. Поэтому для дачи Иван решил сэкономить и выбрал тариф только с интернетом — «Технологии доступа».

 

Дата установки была назначена, приехали мастера, прокинули провода по столбам и в дом, настроили Wi Fi, проверили, что ловит на всем участке и выдает заявленную скорость.

 

 

Иван с гордостью слушал, как его хвалит жена, как она рада, что теперь может с удовольствием работать на воздухе, пока внучкой заняты бабушка с дедушкой, что теперь без проблем созванивается по видеосвязи. 

 

И просто мобильная связь стала у всех работать нормально — в смартфонах активировали функцию «Звонки по Wi Fi» и номера всех операторов стали стабильно в зоне доступа. 

 

 

Ремонт продолжался. Но теперь уже Юля нервничала, если на ее сообщения не было быстрого ответа. 

 

И Ивану приходилось прерываться раз в 10-15 минут, чтобы полюбоваться распустившимися георгинами, оценить вид заготовок из урожая по новым рецептам, посмотреть видео как дочка читает новый стишок или посочувствовать жене из-за распухшего укуса комара. Юля практически не уходила со связи. 

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Чтобы у жены загружалось
Если на сообщение не отвечают, это грозит обидой, ссорой. А может, и технической революцией на даче
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Игра
Помогите ПОНчику разобраться в цифровых продуктах и получите призы
Старт игры 5 сентября
Что включено в тарифы Ростелекома

Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

Технологии доступа
Технологии общения
Технологии развлечения
Технологии выгоды
Технологии контроля
Игровой
Облачный
Конструктор тарифов
ИНТЕРНЕТ
Технологии доступа
до 200 Мбит/с
Включенные опции
Wink на полгода
Облако 8 Гб
МОЖНО ДОБАВИТЬ
  • ТВ и онлайн-кинотеатр Wink
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