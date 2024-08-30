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Суперлуна для друга
Друг чуть не растерял подписчиков своего научно-популярного блога. Но случайное стечение обстоятельств и находчивость Ивана спасли ситуацию.

Иван нацелился объективом в чернильное небо. Он торопился — в любой момент могли налететь облака и скрыть великолепную Суперлуну. А уникальные фотографии с нетерпением ждал его друг Тимофей, находившийся в сотнях километров от него.

 

«Дружище, твой блог сегодня пополнят отличные снимки», — думал Иван, щелкая затвором и пытаясь найти самый удачный ракурс. Ему казалось, что прозрачный алтайский воздух волшебным образом действовал на земной спутник, словно огромное увеличительное стекло.

 

Ночное приключение Ивана с фотоаппаратом началось неожиданно — вместе с женой Юлей и другом Серегой он несколько дней отдыхал на Алтае. Компания успела поймать хариуса в горной речушке, оценить свежезаваренный душистый алтайский чай и даже ненадолго застрять в горах из-за неисправности авто.

В один из вечеров компания готовилась ко сну на турбазе, которую они использовали в качестве опорного пункта для своих вылазок. Иван вытащил смартфон, чтобы переложить его из куртки, в этот момент аппарат издал мелодичную трель — пришло уведомление. Тимофей опубликовал новую историю в своем научно-популярном блоге.

 

Блог нельзя было назвать профессиональным, подписчиков «кот наплакал», но Тимофей очень старался порадовать их уникальным контентом. 

 

Однако прямо сейчас удрученный блогер извинялся. Этой ночью полная Луна должна была подойти к Земле на минимальное расстояние и он пообещал устроить мини-трансляцию Суперлуния, но в городе небо затянули дождевые тучи и лунный диск оказался скрыт.

 

Разочарование начинающего блогера было таким неподдельным, что Иван решил помочь другу. Он глянул на безоблачное небо и быстро написал Тимофею сообщение, что прямо сейчас будет фотографировать Суперлуние на Алтае и поделится с ним снимками. Тот с радостью согласился. 

 

Надо было спешить — Луна должна была показаться из-за горизонта гор с минуты на минуту. Иван достал фотоаппарат и подключил его к смартфону по Bluetooth, чтобы снимки сразу отправлялись в галерею устройства и автоматически синхронизировались с хранилищем Облако Mail.ru.

 

Отправка «тяжелых» фотографий через мессенджеры с учетом удаленности от вышек провайдеров могла затянуться и требовала дополнительных манипуляций вручную, тогда как автоматическая загрузка в облако позволяла Ивану не отвлекаться.  Он сразу скинул Тимофею ссылку на папку, в которую должны были загружаться ночные снимки. 

Пока Иван готовился, Суперлуна уже всплыла над горизонтом гор и щедро залила ночной пейзаж мягким светом. Наступил идеальный момент для съемок. Стараясь не поскользнутся на влажной от росы траве, Иван принялся за дело. Пока он снимал, фотографии загружались в облако.

 

После фотосессии, вернувшись на базу, открыл смартфон и проверил. Все в порядке — все снимки с фотоаппарата ушли в галерею смартфона и синхронизировались с облаком. 

 

Иван решил, что сейчас Тимофей пусть сам выберет, что ему нужно, а завтра надо удалить ненужные кадры, поскольку место в облаке уже заканчивается. Или увеличить облачную опцию, сейчас у него подключено 128 Гб, а можно оформить 1 Тб.

После этого Иван проверил блог Тимофея. Фото Суперлуны были там и уже собрали лайки. К каждому фото Тимофей добавлял интересную информацию про Суперлуние. Например, что в этот момент земной спутник выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
 

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