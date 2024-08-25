Юля задержалась на даче и не успела забрать из пункта выдачи маркетплейса платье. Оно было очень нужно — именно в этом платье Юля собиралась на летний в корпоратив. Иван вызвался помочь и забрать заказ.
Юля засомневалась — сможет ли муж проверить качество вещи, а главное размер. Но сама она может не успеть до закрытия пункта выдачи, а корпоратив уже завтра. Поэтому Юля согласилась на предложение, вспомнив к тому же, что у мужа примерно такой же объем бедер, как у нее. «Только платье нужно примерить», — на полном серьезе сказала Юля Ивану. Она рассудила, что время терять нельзя, и если платье в бедрах окажется Ивану мало, она сразу же отправиться в магазины поблизости за другим.
Иван мысленно ответил, что никакое платье он надевать не станет. Но как именно его проверить, на тот момент еще не решил.
После работы Иван зашел в пункт выдачи. В помещении толпились люди, все уставшие — сегодня пятница, на улице жара, а к тому же конец рабочего дня. Простояв в нервной очереди Иван показал штрих код, взял товар и принялся за дело.
Как компромиссное решение он придумал позвонить жене по видеосвязи и со всех сторон продемонстрировать платье. Теперь это возможно. На даче подключен оптический интернет, а с функцией «Вызовы по Wi-Fi» Юля всегда на связи.
В процессе демонстрации Юля уговорила мужа не только показать, но и приложить платье к себе и особенно тщательно оценить в зоне бедер. Несмотря на веселящуюся публику в пункте выдачи, Иван продолжил захватывающие представление и добросовестно выполнил указания жены. Платье оказалось по размеру.
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