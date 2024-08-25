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Как Иван забирал платье
Дачный интернет помог в неожиданном деле. У Юли появилось очаровательное платье для корпоратива.

Юля задержалась на даче и не успела забрать из пункта выдачи маркетплейса платье. Оно было очень нужно — именно в этом платье Юля собиралась на летний в корпоратив. Иван вызвался помочь и забрать заказ. 

 

Юля засомневалась — сможет ли муж проверить качество вещи, а главное размер. Но сама она может не успеть до закрытия пункта выдачи, а корпоратив уже завтра. Поэтому Юля согласилась на предложение, вспомнив к тому же, что у мужа примерно такой же объем бедер, как у нее. «Только платье нужно примерить», — на полном серьезе сказала Юля Ивану. Она рассудила, что время терять нельзя, и если платье в бедрах окажется Ивану мало, она сразу же отправиться в магазины поблизости за другим.

 

Иван мысленно ответил, что никакое платье он надевать не станет. Но как именно его проверить, на тот момент еще не решил. 

 

После работы Иван зашел в пункт выдачи. В помещении толпились люди, все уставшие — сегодня пятница, на улице жара, а к тому же конец рабочего дня. Простояв в нервной очереди Иван показал штрих код, взял товар и принялся за дело. 

 

Как компромиссное решение он придумал позвонить жене по видеосвязи и со всех сторон продемонстрировать платье. Теперь это возможно. На даче подключен оптический интернет, а с функцией «Вызовы по Wi-Fi» Юля всегда на связи.  

 

 

В процессе демонстрации Юля уговорила мужа не только показать, но и приложить платье к себе и особенно тщательно оценить в зоне бедер. Несмотря на веселящуюся публику в пункте выдачи, Иван продолжил захватывающие представление и добросовестно выполнил указания жены. Платье оказалось по размеру. 
 

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Как Иван забирал платье
Дачный интернет помог в неожиданном деле. У Юли появилось очаровательное платье для корпоратива.
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Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

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