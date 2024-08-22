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Кот под наблюдением
Отправляясь в отпуск, семья не знала, на кого оставить кота...

Кот остановился у чашек и жалобно мяукнул, привлекая внимание Ивана, который в полусне наливал воду в чайник. Иван посмотрел на кота: «Бусик! Мы же так и не решили, что с тобой делать».

 

Иван с женой Юлей собирались в отпуск. Полторы недели одиночества и голода для животного — слишком долго. На дачу к родителям страшновато — там Бусик однажды потерялся. Сергей, друг Ивана, едет вместе с ними. Другие друзья тоже в отпусках. Может помочь коллега Ивана, но он живет далеко и согласен приехать только пару раз. 

 

Пока Иван мысленно перебирал знакомых, кто живет поближе, на смартфон пришло уведомление с камеры наблюдения на даче. Иван почти побежал в спальню рассказывать свою идею Юле. «Ну поставим мы камеры, и что? Надо все равно кого-то просить, чтобы присматривали за ним», — пробурчала разбуженная жена.

 

«Смотри, приехать покормить кота смогут два раза. Еды, в принципе, хватит. В остальное время будем через камеры за ним смотреть. И если что-то экстренное, то позвоним, попросим приехать дополнительно», — довольный собой объяснял Иван. 

 

Юля согласилась. И добавила: «Сможем и за Настей смотреть». Дочка Настя в этом году идет в школу, и какую-то часть дня после уроков будет проводить дома одна — это беспокоило Ивана и Юлю, но пока они не решили, как контролировать ребенка.

 

Иван зашел на сайт Ростелекома выбирать домашние камеры. Для кухни решил взять обычную Wi-Fi камеру с широким углом обзора, ночной съемкой и функцией общения. Для зала выбрал поворотную Wi-Fi камеру с функцией слежения за объектом, так как вся комната не входила в кадр. 

 

Оформил заявку и через день получил камеры. Подключил к Wi-Fi, добавил обе камеры в приложение «Умный дом» и настроил пуш-уведомления на движения. 

 

В отпуске Иван и Юля частенько открывали приложение без особой необходимости, просто из любопытства. Кот Бусик чаще всего просто спал на уголке дивана в зале, но один раз был застукан на кухонном столе, где поедал оставшиеся в блюдце печенье. Иван включил в приложении голосовую связь и грозным голосом согнал Бусика со стола. 

 


 

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Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

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