Неделя подходила к концу, Иван планировал отправиться на дачу. Звонок мамы. Но вместо списка покупок услышал возмущенный рассказ об абсолютно неприемлемом поведении отца. Этот смутьян стал тайком напиваться, как-то научился притворяться трезвым, а потом и вовсе стал обвинять ее в краже его вещей.
Мысленно улыбнувшись Иван попросил рассказать все по порядку. После позвонил папе и выслушал его версию.
Оказалось, что на днях ночью из шкафа в бане пропала початая бутылка дорогого коньяка. На утро папа не признался и категорически отказался дыхнуть на маму для теста, якобы из принципа.
На следующее утро из той же бани пропали постиранные любимые парадно-выходные шорты отца, в которых он периодически выходил в «свет» дачного общества.
По версии папы, виновата во всем мама — она, наверное, сама спрятала коньяк, забыла — куда, теперь на него клевещет. И специально прячет шорты, чтобы он не мог пойти в магазин.
А еще через пару дней на утро оказалась развалена дровница у забора. Мама уверенно заявила, что это результат пьяной поступи отца, который собирался в ночи топить баню и продолжать там выпивать. Он, естественно, отрицал.
Выслушав обе стороны, Иван так и не смог сделать однозначного предположения — что же произошло на самом деле. Подумал: если все эти события происходили последовательно по ночам на протяжении этой недели, значит, они могут продолжиться на выходных и на следующей неделе. Значит, надо разобраться эмпирическим методом.
Иван решил установить на даче камеры видеонаблюдения и сам смотреть, что за привидение там чудит. Взял две умные камеры Ростелекома, которые можно подключить самостоятельно. К тому же, такое решение — более быстрое и простое, если не получится протянуть провода, можно подключить по Wi-Fi. И главное — можно смотреть удаленно со смартфона.
В пятницу вечером камеры были установлены, одна из них смотрела прямо на баню. И уже утром в субботу вся семья тщательно остматривала ночную запись.
Виновник был обнаружен! Им оказался известный на местности бедокур Дмитрий по прозвищу Митяй — оно прицепилось из-за сходства с персонажем Митяем из сериала «Сваты».
Местный Митяй по-свойски добр и даже мил, но вместе с этим — главный проказник дачного общества, особенно в подогретом градусом состоянии.
Вот, собственно, Митяй в своей фирменной футболке, по которой его сразу и узнали, гордо выделывал шаги по участку с периодическими заносами на мамины грядки. И хотя в черно-белом ночном изображении точно не установить, но похоже, на нем были те самые шорты.
И видимо, это он развалил дровницу, когда перелезал через забор. А еще… его голову покрывала панама, очень похожая на ту, что недавно разыскивала соседка тетя Нина — приходила спрашивать, не забыла ли в гостях.
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