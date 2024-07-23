Семейные выходные на даче — отличный способ выйти из бешеного городского ритма и провести время с близкими. Но, как оказалось, не всегда. Порой угрозой идиллии становится конфликт поколений.
Уставший морально и физически Иван наконец-то отдыхал. Рядом все близкие — жена, дочка и родители. Жена Юля по традиции устроилась за столиком в тенечке почитать книгу, мама возилась с цветами, отец смотрел новости в доме, дочка Настя бегала по участку, пытаясь то поймать бабочку, то убежать от пчелы. Сам Иван после завтрака планировал посмотреть в беседке пропущенный матч.
День начинался размеренно и безмятежно. Иван нашел в Wink Матч ТВ, выбрал в архиве нужную игру и устроился поудобнее.
Но внезапно на него полилась вода. «Дочь, ты что творишь?» — возмущенно выпалил Иван, увидев свое чадо с водным пистолетом, нацеленным на него. «Пап, поиграй со мной!» — умоляюще просила проказница.
Но папе совсем не хотелось отвлекаться от матча и тем более стреляться водными пистолетами. «Может быть, ты пойдешь в дом, и посмотришь телевизор?», — быстро смекнул он.
Дочка рванула в дом, будто только и ждала, когда ей дадут добро сесть за любимые мультики. Но уже через несколько минут снова стояла перед Иваном с очень рассерженным лицом.
«Пап, там дедушка какую-то свою политику смотрит. А тут ты. А ноутбук мама не разрешает», — жаловалась малышка уже со слезами на глазах. Иван попросил немного подождать, но Настя не унималась. Начала плакать еще сильнее, жаловаться, как ей скучно, как надоела эта дача и как она хочет в городскую квартиру, потому что там она может спокойно смотреть свои любимые мультики.
Отправлять дочку к Юле было плохим вариантом, она и так с ней целыми днями и ждала выходные, чтобы дочкой занялся папа. Придется развлекать ее самому. Иван вздохнул и поставил футбол на паузу.
И тут он вспомнил — когда подключал мобильную связь Ростелекома, оформил пакет «Семейный» с пятью симками, и одна осталась в запасе.
«Настена, хочешь планшет? Будет только твой, сможешь смотреть сколько хочешь», — предложил от дочке. «Да-да-даааа!», — последовал восторженный возглас.
Иван сходил в машину за планшетом, который катается там на всякий случай. Вставил в него сим-карту Ростелекома, чтобы стал доступен безлимитный просмотр видеосервиса Wink, настроил в Wink родительский контроль и вручил гаджет дочке.
Вокруг снова стало тихо и спокойно. Иван немного посмотрел вместе с дочкой планшет и вернулся к поставленному на паузу футболу.
«А думал, зачем столько симок… Получается, не зря оформил сразу пять», — крутилось в голове у Ивана.
Вечером за ужином бабушка по привычке сказала внучке: «Когда я ем, я глух и нем». Но Настя не перестала лопотать и выдала: «Бабуль, если тебе нужна тишина, то тебе в безэховую камеру надо». Все в недоумении замолчали. «Это в Лаборатории Орфилда — она поглощает до 99% звуков, это я в мультике сегодня узнала», — гордо пояснила внучка.
Все дружно улыбнулись и похвалили ребенка за знания, а Иван еще раз мысленно поставил плюсик в пользу своего выбора.
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