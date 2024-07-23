Уличный кинотеатр устроить просто, даже на даче. Достаточно стабильного интернета, уверенного Wi-Fi и немного смекалки

Вероятно, это самая загадочная и одновременно трагикомическая дачная история. Если бы не запись с камер, ссора родителей могла бы дойти до развода...

Бабушка Ивана не только потерялась, но и осталась без связи. Но неприятная ситуация обернулась экономией семейного бюджета.

Даже проблемы с телевидением не помешали просмотреть финал Евро. У Ивана нашлось решение и на этот случай.

Иван совершил типовые ошибки, в результате интернет на Wi-Fi стал еле шевелиться. Но это получилось легко исправить.

Что включено в тарифы Ростелекома

Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

Технологии доступа Технологии общения Технологии развлечения Технологии выгоды Технологии контроля Игровой Облачный