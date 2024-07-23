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Почему пять лучше одной
Ивану пригодилась пятая сим-карта Ростелекома, чтобы решить серьезную семейную проблему

Семейные выходные на даче — отличный способ выйти из бешеного городского ритма и провести время с близкими. Но, как оказалось, не всегда. Порой угрозой идиллии становится конфликт поколений. 

 

Уставший морально и физически Иван наконец-то отдыхал. Рядом все близкие — жена, дочка и родители. Жена Юля по традиции устроилась за столиком в тенечке почитать книгу, мама возилась с цветами, отец смотрел новости в доме, дочка Настя бегала по участку, пытаясь то поймать бабочку, то убежать от пчелы. Сам Иван после завтрака планировал посмотреть в беседке пропущенный матч.

 

 

День начинался размеренно и безмятежно. Иван нашел в Wink  Матч ТВ, выбрал в архиве нужную игру и устроился поудобнее. 

 

Но внезапно на него полилась вода. «Дочь, ты что творишь?» — возмущенно выпалил Иван, увидев свое чадо с водным пистолетом, нацеленным на него. «Пап, поиграй со мной!» — умоляюще просила проказница.

 

Но папе совсем не хотелось отвлекаться от матча и тем более стреляться водными пистолетами. «Может быть, ты пойдешь в дом, и посмотришь телевизор?», — быстро смекнул он.

 

Дочка рванула в дом, будто только и ждала, когда ей дадут добро сесть за любимые мультики. Но уже через несколько минут снова стояла перед Иваном с очень рассерженным лицом.

 

«Пап, там дедушка какую-то свою политику смотрит. А тут ты. А ноутбук мама не разрешает», — жаловалась малышка уже со слезами на глазах. Иван попросил немного подождать, но Настя не унималась. Начала плакать еще сильнее, жаловаться, как ей скучно, как надоела эта дача и как она хочет в городскую квартиру, потому что там она может спокойно смотреть свои любимые мультики.

 

Отправлять дочку к Юле было плохим вариантом, она и так с ней целыми днями и ждала выходные, чтобы дочкой занялся папа. Придется развлекать ее самому. Иван вздохнул и поставил футбол на паузу. 

 

И тут он вспомнил — когда подключал мобильную связь Ростелекома, оформил пакет «Семейный» с пятью симками, и одна осталась в запасе.

 

«Настена, хочешь планшет? Будет только твой, сможешь смотреть сколько хочешь», — предложил от дочке. «Да-да-даааа!», — последовал восторженный возглас.

 

Иван сходил в машину за планшетом, который катается там на всякий случай. Вставил в него сим-карту Ростелекома, чтобы стал доступен безлимитный просмотр видеосервиса Wink, настроил в Wink родительский контроль и вручил гаджет дочке.

 

 

Вокруг снова стало тихо и спокойно. Иван немного посмотрел вместе с дочкой планшет и вернулся к поставленному на паузу футболу.

 

«А думал, зачем столько симок… Получается, не зря оформил сразу пять», — крутилось в голове у Ивана.

 

Вечером за ужином бабушка по привычке сказала внучке: «Когда я ем, я глух и нем». Но Настя не перестала лопотать и выдала: «Бабуль, если тебе нужна тишина, то тебе в безэховую камеру надо». Все в недоумении замолчали. «Это в Лаборатории Орфилда — она поглощает до 99% звуков, это я в мультике сегодня узнала», — гордо пояснила внучка.

 

Все дружно улыбнулись и похвалили ребенка за знания, а Иван еще раз мысленно поставил плюсик в пользу своего выбора. 

 


 

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Что включено в тарифы Ростелекома

Тарифы строятся на трех основных услугах: домашний интернет, интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатром и мобильная связь. Вы можете комплектовать тарифы под себя от минимального необходимого до максимального комфорта. Можно не только объединять основные услуги в один счет, но и настраивать множество дополнительных опций — от белого IP до размера облачного хранилища

Состав тарифа зашифрован в его названии. Например, «Технологии доступа» — просто интернет, а «Технологии контроля» — интернет и видеонаблюдение. Название «Технологии выгоды» говорит само за себя. Тариф объединяет все услуги, благодаря чему достигается экономия до 60%

Кроме «Технологий» есть два партнерских спецтарифа — «Игровой» и «Облачный». «Игровой» создан для геймеров совместно с разработчиками игр. «Облачный» разработан с VK для тех, кому нужны большое хранилище с удаленным доступом и инструменты для работы с облачными файлами

Технологии доступа
Технологии общения
Технологии развлечения
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Игровой
Облачный
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ИНТЕРНЕТ
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